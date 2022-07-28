Трамп решил судиться с CNN

Главное: Дональд Трамп собирается судиться с CNN. Телеканал распространяет порочащие его материалы.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп разозлился на телеканал CNN. Он обвиняет тот в распространение порочащих его материалов.

Адвокаты политика уже направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.

Сам Дональд Трамп поведал: «Я поставил CNN в известность о намерении подать в суд в связи с их систематически порочащими меня заявлениями. Я также намерен предпринять действия юридического характера против других СМИ, которые порочили меня и вводили в заблуждение общественность в отношении убедительных доказательств мошенничества на выборах 2020-го года».

Так, как стало известно, в письме от 21 июля адвокаты дали CNN десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.

Известно, что Дональд Трамп был разъярен материалами, в которых ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016-м году, а также обвинения его во лжи из-за отказа признавать поражение на выборах 2020-го года и заявлений о фальсификации их итогов.

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