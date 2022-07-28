Известный американский актер считает, что у него могут быть родственники в Украине

Главное: Американский актер Стивен Сигал вспомнил об Украине. Он считает, что в нашей стране у него могут быть родственники.

Детали: Получивший в 2016-м году российское гражданство 70-летний американский актер Стивен Сигал считает, что у него могут быть родственники в Украине. Его цитируют СМИ РФ.

Артист сказал: «У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии».

Он добавил: «По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен. Возможно они есть и там».

Также актер заявил: «Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день».

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