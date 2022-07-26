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Новости > На Ровенщине возбудили уголовное дело против сторонников ПЦУ по факту захвата храма УПЦ

На Ровенщине возбудили уголовное дело против сторонников ПЦУ по факту захвата храма УПЦ

Александра Кудрявцева
26.07.22 17:15
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На Ровенщине возбудили уголовное дело против сторонников ПЦУ по факту захвата храма УПЦ
Главное: Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное производство в отношении представителей ПЦУ, которые разжигали межконфессиональную рознь и организовали захват храм УПЦ Рождества Богородицы в селе Стадники на Ровенщине.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, производство открыто по нескольким эпизодам: подделка документов и их использование, разжигание религиозной розни, попытки силового захвата храма.
 
«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось остановить попытки сторонников ПЦУ захватить церковь в селе Стадники. Кроме того, рейдеры подделали документы на храм, за что будут нести уголовную ответственность», – прокомментировала юрист Ровенской епархии УПЦ и правозащитница Раиса Дмитренко. 
 
Она подчеркнула, что за совершение противоправных действий каждый понесет ответственность перед законом.
 
Как сообщалось ранее, еще в 2019 году сторонники ПЦУ перерегистрировали храм Рождества Пресвятой Богородицы на свою структуру, используя поддельные документы. С начала марта 2022 года сторонники ПЦУ пытались захватить храм Рождества Богородицы, а 15 мая храм был опечатан после драки, устроенной раскольниками. 
 
В настоящее время Рождество-Богородичная церковь в Стадниках опечатана, и община УПЦ каждое воскресенье совершает богослужения возле храма. «Новосозданная община ПЦУ молиться ни на территорию храма, ни на территорию села не приходит», – отметили на сайте Ровенской епархии.
 
В тему: На Киевщине настоятель и верующие храма подтвердили свою верность УПЦ.

Тэги: суд, УПЦ, ПЦУ, Ровенская епархия

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