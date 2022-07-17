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Новости > Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления двух бесноватых

Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления двух бесноватых

Александра Кудрявцева
17.07.22 20:50
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Львовский митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде исцеления двух бесноватых
Главное: В мире действительно много грязи, и в этой грязи, согласно евангельской мысли, скорее всего кроются бесы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.
 
«В Неделю пятую после Пятидесятницы слышим евангельское чтение об исцелении двух бесноватых. Христос переправляется через море в земли язычников, в одной из местностей встречает двух бесноватых людей, живших в стороне от поселений. Увидев Христа, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? (Мф. 8, 29)», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что евангелисты показывают важную вещь — в словах бесов содержится утверждение о Божественности Иисуса. «То есть бесы, в отличие от людей, всегда знали и знают, кто стоит перед ними», — добавил он.
 
«Имея двухтысячелетний опыт Церкви, знаем, что для того, чтобы встретить Бога, нужно совершать определенные шаги в вере. Если человек не верующий, как мы можем сделать его верующим? А никак: „Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар“ (Еф. 2, 8-9). Кто-то может спорить по этому поводу, приводить какие-то аргументы, но мы знаем, что ничем нельзя сделать человека верующим, если в свое время он самостоятельно не сдвинется навстречу Богу и начнет молиться», — пояснил он.
 
Преподобный Иоанн Лествичник утверждал, что «молитва по своей природе — общение и единение человека с Богом, а своим действием он поддерживает мир и объединяет его с Богом». «Поэтому именно молитву можно назвать универсальным способом обрести Бога. Когда настойчиво и искренне обращаемся к Богу, то рано или поздно ощутим, что Господь слышит наши молитвы. Отношения Бога и человека начинаются с молитвы», — считает митрополит.
 
Владыка далее приводит слова евангелиста Матфея: «И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде» (Мф. 8, 31-32).
 
«Многие задаются вопросом, почему же Христу нужно было погубить этих ни в чем не повинных животных. Христос был Человеком своего народа, Он был иудеем. Для иудеев свинья считалась нечистым животным. Люди, разводившие свиней, считали их них грешниками. И Христос просто позволил бесам войти в этих нечистых животных. Ибо бесам как раз и место быть там, где нечисто. А дальше происходит то, чего, вероятно, никто не ожидал. Стадо свиней побежало и сбросилось с холма в воду. Бесы показали то, на что они способны.
 
Люди поняли, что к ним в город прибыл Тот, кто действительно Велик, и они испугались. Горожане увидели, что Христос является носителем определенной Божественной власти. То есть тем, Кто способен что-то действительно изменить. Но им так комфортно оставаться в том же состоянии, так страшно что-то менять, что они просто просят Христа удалиться от них», — продолжил иерарх УПЦ.
 
Архиерей констатировал, что в нашем мире действительно много грязи, и в этой грязи, согласно евангельской мысли, скорее всего кроются бесы.
 
«Люди, не желающие с ними жить, обращаются к Богу и живут в Боге, в Его евангельской чистоте. А есть те, которые свое существование ведут в нечистоте, ежедневно заливают свою душу духовной грязью и даже не задумываются над тем, чтобы ее отстирать. К чему может привести такая жизнь, показано на примере свиней, которых бесы довели до гибели. Однако всем людям, и верующим и неверующим, Господь дает шанс быть с Ним. И первым шагом единения с Богом для любого человека может стать искренняя молитва», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, почему демоны иногда получают власть над человеком.
 
 
 
 

Тэги: Евангелие, УПЦ

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