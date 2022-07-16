Житомирский митрополит рассказал о позиции УПЦ и ее Предстоятеля после начала войны

Главное: Блаженнейший Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращался к руководству РФ и ее духовным лидерам, но не был услышан.

«С 24 февраля испытания выпали и на долю церковных людей — архиереев, священников, монахов, и перед нами стал вопрос об изменениях в Уставе. Духовного кризиса у нас не было, мы как молились, так и молимся, но позиция Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля была однозначной — осудить действия Российской Федерации и кровопролитную масштабную войну», — говорит архиерей.

Митрополит Никодим напомнил, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращался к руководству РФ и ее духовным лидерам, но не был услышан.

«Юридически мы всегда были — УПЦ . Мы были самоуправляемыми, ни финансово, ни земельно мы не зависели от Москвы, никаких средств туда не перечисляли, открывали свои епархии, поставляли своих епископов, духовенство, имели свой церковный суд. Но этот исторический Собор теперь дал нам полную независимость. Все, что нас связывало с Москвой, — полностью изменено, и теперь началась другая жизнь, независимой УПЦ », — объяснил иерарх УПЦ

Владыка отметил, что в обновленном Уставе есть пункты о самостоятельном мироварении и открытии приходов УПЦ в диаспоре, что подчеркивает автокефальный статус Церкви, хоть слова «автокефалия» в Феофании 27 мая и не прозвучало.

«Диаспора открывает храмы, собираются общины, даже в Ирландии. СПЦ, Сербский Патриарх благословил открытие нашей общины на канонической территории СПЦ. Такого нет ни у одной Церкви», — подчеркнул митрополит Никодим.