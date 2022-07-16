Сестры скита Святогорской лавры УПЦ рассказали о ситуации в Адамовке и просят молитв

Главное: В скиту святителя Иоанна Шанхайского Святогорской лавры Украинской Православной Церкви в селе Адамовка на данный момент находится порядка 45 человек.

Страница не обновлялась с 10 мая, теперь, как пообещали в скиту, сёстры будут по возможности передавать достоверную информацию о ситуации в обители.

«Дорогие братья и сёстры! На территории, где находится наша с вами родная обитель, сейчас проходят боевые действия, отсутствуют свет и интернет, и нет возможности своевременно информировать вас о жизни скита. При этом участились случаи распространения неправдивой или искажённой информации об Адамовке. В связи с этим было принято решение передать управление страницами в соцсетях доверенному человеку, которому матушки по возможности будут передавать достоверную информацию по обстановке в обители. Связь есть не всегда, поэтому это будет не часто» — говорится в сообщении.

«На сегодняшний день в скиту находится порядка 45 человек вместе со скитоначальником архимандритом Всеволодом, старшей сестрой монахиней Евдокией, сёстрами, трудниками и местными жителями. Из сестёр никто не уехал! Также на ближайших улицах проживают ещё порядка 20 человек, не покинувших свои дома», — также сообщили на странице скита в Фейсбуке.

Как отметили в обители, при обстрелах были попадания по территории скита, есть повреждения зданий. «Свет и интернет отсутствуют с конца апреля, связь есть в определённых местах, но не всегда есть безопасная возможность в эти места попасть. Несмотря на трудности, круг богослужений проводится постоянно. Благодарим Господа за всё!» — сказано в сообщении.

«В связи с остающейся напряжённой обстановкой просим молитв за нашу обитель!» — просят сёстры.