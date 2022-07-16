В Закарпатской области освятили новый храм УПЦ

Путин уволил главу Роскосмоса Рогозина
В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы
В ВОЗ рассказали, сколько лет украинцы будут ощущать последствия войны
В Минобороны анонсировали серьезные изменения на поле боя в пользу Украины
В Генштабе рассказали о подготовке ВСУ к деоккупации территорий
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 38 тысяч солдат
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло
В Генштабе сделали важное заявление о постановке женщин на учет
Кремль не намерен останавливать войну, — МИД РФ
Стали известны подробности сделки по вывозу украинского зерна