В Закарпатской области освятили новый храм УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Угля-Груники освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь 40 мучеников Севастийских.

После освящения в новом храме была отслужена Божественна литургия.

Митрополит Марк поздравил настоятеля храма и прихожан с историческим событием в жизни прихода. Владыка оценил архитектурный облик храма и отметил, что своей красотой он выражает величие Божие.

Храм в честь 40 мучеников Севастийских в Груниках был заложен в 2009 году. Сейчас в нем продолжаются внутренние работы.