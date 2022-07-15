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Новости > В Минобороны пообещали не бить из HIMARS по территории России

В Минобороны пообещали не бить из HIMARS по территории России

Агата Кловская
15.07.22 17:07
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В Минобороны пообещали не бить из HIMARS по территории России

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что письменно пообещал главе Пентагона, что американские системы не будут использоваться по территории РФ. По его словам, у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях.

Детали: Украина обязалась не применять американские реактивные системы залпового огня HIMARS по целях на территории Российской Федерации. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC, которое было опубликовано в пятницу, 15 июля.

«Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы везде это продемонстрировали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги — руководителя Пентагона, — что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — сказал Резников.

На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: «Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли».

В тему: В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы.

Тэги: Россия, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, новости Украины, война в Украине, HIMARS

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