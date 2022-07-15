Путин уволил главу Роскосмоса Рогозина

Главное: Президент РФ Владимир Путин уволил главу госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина. Новым генеральным директором российской государственной корпорации уже назначен Юрий Борисов.

Детали: Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации Роскосмос. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в документе.

58-летний Рогозин проработал на этом посту чуть более четырех лет — с конца мая 2018 года.

Согласно данным издания Медуза, Рогозин может заменить Антона Вайно на посту главы администрации президента.

В то же время не исключается, что он может стать очередным кремлевским куратором так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Российские источники отмечают, что Рогозин нравится главе Кремля Владимиру Путину, из-за чего его даже готовы «наградить» должностью вице-премьера.

«Президент его любит — и давно», — отмечает один из источников издания.

Также Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства РФ и назначил его гендиректором Роскосмоса.

Известно, что в правительстве к сфере ответственности Борисова относились вопросы госполитики в области промышленности, ОПК, гособоронзаказа, технологического и атомного надзора, развития системы ГЛОНАСС, военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, правоохранительной деятельности, гражданской обороны и обустройства государственной границы РФ. Также он курировал Уральский федеральный округ (с июля 2021 года).

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