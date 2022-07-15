В Минобороны рассказали, сколько ракет сбивает наша ПВО

Главное: Украинская ПВО сбивает примерно половин ракет, выпущенных врагом по нашей стране. По словам министра обороны Алексея Резникова, в мире не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида.

Детали: Украинские системы противовоздушной обороны сбивают около половины ракет, которые российские военные выпускают по городам и селам. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью BBC Украина.

«Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и страха было бы кратно больше. Когда я говорю „кратно больше“, я имею в виду, что 50% ракет, которые летят в наши города, сбиваются нашей ПВО», — сказал Резников.

По его словам, сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от Калибров. Так, Резников отметил, что израильские специалисты гарантируют защиту на 80%, а израильская известная система защиты Железный купол сбивает определенный тип ракет, но не крылатые.

«Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо полностью, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны, и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией, все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль», — объяснил министр.

Резников поблагодарил международных партнеров за помощь Украине, напомнив, в частности, что в объявленном пакете помощи от США говорится о двух системах (ПВО) NASAMS.

В то же время он добавил, что это не означает, что две системы смогут защитить все украинское небо.

В тему: Украинцам рассказали, какие ракеты удается сбивать ПВО.