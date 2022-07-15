Германия не собирается ослаблять санкции против РФ ради поставок газа

Главное: Немецкое правительство считает, что снятие части ограничений с России не решит «газовый» вопрос. Однако сделает их страну еще более «открытой для шантажа».

Детали: Германия отказывается ослаблять санкции против России. Официальный Берлин считает, что это не обеспечит поставки газа, но приведет к еще большему шантажу. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления в Бремене, сообщило немецкое издание mittelhessen в пятницу, 15 июля.

«Мы были бы вдвойне открыты для шантажа», — отметила чиновница.

По ее словам, Германия продолжит оказывать поддержку Киеву «до тех пор, пока ей это необходимо».

«Именно поэтому мы также сохраним эти санкции и в то же время обеспечим, чтобы наше общество не было разделено», — объяснила глава немецкого МИД.

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