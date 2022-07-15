В США объяснили, почему призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Главное: В США объяснили, почему посольство в Украине рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Главным приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей, а Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок.

Детали: Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, главным приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.

«Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках», — заявил он.

Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, причем сделать это по маршрутам, не подвергающим их риску из-за боевых действий.

«Государственный департамент продолжает призывать всех граждан США немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт», — говорит представитель Госдепа.

Одновременно он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.

В тему: 14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, немедленно покинуть ее.