Жителей многострадальной Бучи предупредили о взрывах и выстрелах

Главное: Недалеко от Бучи будут проходить антитеррористические учения. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Детали: В Бучанском районе Киевской области в пятницу, 15 июля, будут слышны взрывы и выстрелы. Об этом сообщает горсовет Бучи.

Отмечается, что под Бучей будут проходить антитеррористические учения.

«15 июля на территории Бучанского района проводятся антитеррористические учения, будут слышны выстрелы и взрывы», — говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие, поясняя, что это украинские защитники тренируются уничтожать врага.

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