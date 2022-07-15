В Генштабе рассказали о подготовке ВСУ к деоккупации территорий

Главное: Украинские военные усердно готовятся к деоккупации территорий. ВСУ сконцентрировали силы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

Детали: Украинские военные продолжают активную подготовку к деоккупации территорий, захваченных российскими войсками. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Подготовка активно у нас идет не только к освобождению юга, но и освобождению всей нашей территории. Мы активно, хочу еще раз подчеркнуть, используем сейчас оружие, которое предоставили нам партнеры», — отметил Громов.

Он отметил, что ВСУ каждый день сокращают возможности врага, сконцентрировав силы на уничтожении огневого потенциала противника, чтобы достичь с ним паритета.

«Прежде всего стабилизируем ситуацию, добиваемся паритета в средствах огневого поражения. Мы уменьшаем огневой потенциал противника, выбиваем его логистическое обеспечение и боеприпасы», — пояснил военный.

По его словам, противник понимает намерения ВСУ и пытается быть хитрее, но безуспешно.

«Потому что как ВСУ открыты к обществу, так и склады противника к нашим HIMARS. Мы готовы уничтожать оккупантов и так будет каждый день и каждую ночь», — подчеркнул Громов.

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