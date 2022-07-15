Россияне спешно вывозят военную технику из Мелитополя

Главное: Российские военные спешно вывозят военную технику из временно оккупированного Мелитополя. Они перебрасывают ее за город в сторону Кирилловки и Охримовки на берег Молочного лимана.

Детали: После двух разбитых военных баз на аэродроме и в районе Мирного, российские войска поняли, что к ним может достать артиллерия, которую передали Украине западные партнеры. Поэтому они стараются сохранить остатки своей техники. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Сегодня большая опасность для наших жителей. Так как рядом с домами непосредственно находится военная техника и склад боеприпасов рашистов», — отметил Иван Федоров.

Также местные жители сообщают, что последние два дня у российских войск очень спешные, они стали перебрасывать технику еще быстрее.

Кроме того, там, где ранее располагалась Мелитопольская районная государственная администрация по улице Ивана Алексеева, личный состав покинул здание комендатуры.

После чего захватчики пригласили уборщиц из ДК Шевченко, чтобы те убрали тот свинарник, который они после себя оставили. Охраняют здание МРГА лишь караульные автоматчики.

В тему: Россияне перебрасывают из Мелитополя в Херсон большую колонну техники.