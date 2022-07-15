В Англии появился еще один украинский футболист

Главное: Английский «Брентфорд» подписал украинца Егора Ярмолюка. Полузащитнику всего 18 лет.

Детали: 18-летний украинский полузащитник Егор Ярмолюк перешел в английский «Брентфорд». Об этом официально сообщает сам клуб Премьер-лиги.

Известно, что контракт с ним подписан на три года с правом продлить еще на один сезон.

Ранее, с 2020-го года, парень выступал за «Днепр-1».

По неофициальной информации англичане заплатили за него полтора миллиона евро.

Чтобы получить рабочую визу в Великобритании Егор Ярмолюк был признан местными футбольными властями «исключительным талантом».

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