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Новости > В Минобороны засекретили информацию о потерях ВСУ

В Минобороны засекретили информацию о потерях ВСУ

Агата Кловская
15.07.22 11:52
114
В Минобороны засекретили информацию о потерях ВСУ

Главное: Информация о потерях ВСУ в войне с РФ является государственной тайной. Враг не должен знать цифры потерь и использовать это для собственных возможностей, отметила Анна Маляр.

Детали: Потери Украины на войне и информация о количестве погибших является государственной тайной. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 14 июля.

«Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей», — пояснила Маляр.

Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях ВСУ.

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так. Не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения», — добавила замминистра.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 38 тысяч солдат.

Тэги: Украина, общество, потери, ВСУ, новости Украины, Анна Маляр, война в Украине

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