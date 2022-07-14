На Кировоградщине УПЦ организовала лагерь для детей-инвалидов

Uber превратился в европейского «спрута»
Число жертв ракетного удара по Виннице выросло
В Генштабе сделали важное заявление о постановке женщин на учет
Кремль не намерен останавливать войну, — МИД РФ
Стали известны подробности сделки по вывозу украинского зерна
Стали известны последствия ракетного удара по центру Винницы
В США рассказали, когда и как заработает ленд-лиз для Украины
Россия нанесла массированный ракетный удар по Виннице
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 37 870 солдат
Доллар впервые за 20 лет стал дороже евро
Жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться