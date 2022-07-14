Арабский клуб предложил Роналду фантастический контракт

Главное: Криштиану Роналду зовут в Саудовскую Аравию. Местный клуб предлагает 250 миллионов евро за два года.

Детали: Неназванный клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить лидера сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летнему нападающему предлагают огромные деньги за двухлетний контракт, пишет издание AS.

Сообщается, что футболист может получить 250 миллионов евро.

Ожидается, что 30 миллионов получит его нынешний клуб, а 30 миллионов – посредники.

О том, желает ли португалец ехать играть на Восток, не сообщается.

Стоит напомнить, что «красные дьяволы» не будут выступать в новом сезоне в Лиге чемпионов, так как заняли в Премьер-лиге лишь шестое место, что вынудило Криштиану Роналду искать себе новую команду.

В тему: Ярмоленко на год воссоединился с Ребровым.