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Новости > Диетолог рассказал, какие продукты стоит есть на завтрак, а какие – нет

Диетолог рассказал, какие продукты стоит есть на завтрак, а какие – нет

Александр Панько
15.07.22 09:16
1269
Диетолог рассказал, какие продукты стоит есть на завтрак, а какие – нет

Главное: Диетолог назвал продукты, которые не нужно есть на завтрак. Среди них – мясо.

Детали: Российский диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты не следует есть на завтрак. Специалиста цитируют местные СМИ.

Так, эксперт сказал, что нужно избегать жирных продуктов и мяса.

Он отметил: «Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать».

Медик добавил: «Стоит отказаться от сложнокомпонентных блюд: например, макарон с сыром или грибами, фастфуда, полуфабрикатов. Не стоит увлекаться салом и другими жирными продуктами. Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня».

По его словам, яичница тоже не всегда может быть полезна: «Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного».

Информируется, что лучшим вариантом для завтрака являются крупы долгой варки, например, гречка или геркулес, а также белковые продукты, такие как омлет или творог.

Поясняется: «Белок это достаточно легкоусваяемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести».

В тему: Популярный американский диетолог поведала о неожиданной пользе пива.

Тэги: здоровье, мир, продукты питания, завтрак, диетолог

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