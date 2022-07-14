Охранник Байдена устроил дебош в Израиле

Главное: Охранник Джо Байдена «вляпался» в скандал. Он избил женщину в Иерусалиме.

Детали: Вокруг президента США Джо Байдена разгорается новый скандал. О нем сообщает CNN.

Информируется, что сотрудник американской Секретной службы, прибывший в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена в Израиль, подрался с местной женщиной и был выслан обратно на родину.

В публикации сказано: «В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку возле одного из баров, где он подрался с местной жительницей».

Отмечается: «Он был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он уже вернулся в США».

Уточняется, что охранник входил в состав штурмовой группы Секретной службы.

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