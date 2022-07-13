Украинцам рассказали, какие ракеты удается сбивать ПВО

Главное: Чаще всего украинская ПВО сбивает ракеты, летящие со скоростью 900 км/ч. Это ракеты типа Калибр, типа Х-55, Х-101.

Детали: Украинская противовоздушная оборона делает все возможное, чтобы сбивать российские ракеты, однако это достаточно сложный процесс. Об этом на брифинге в среду, 13 июля, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Чаще всего удается сбивать ракеты, летящие со скоростью 900 км/ч. Это ракеты типа Калибр, типа Х-55, Х-101. Это более реалистичные цели... Труднее сбивать ракеты комплексов Искандер, Точка У. К примеру, скорость ракеты Точки У — это более 4000 км/ч. Ракеты Искандер летят со скоростью более 8000 км/ч», — рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что скоростными ракетами также являются Х-22, одна из которых попала в торговый центр в Кременчуге. Тяжело сбить и ракеты Оникс — они имеют скорость более 3000 км/ч.

Игнат пояснил, что у Украины на вооружении находятся средства ПВО, которые производились еще в 80-тых годах, а разрабатывались в 60-х годах. Это касается и истребительной авиации.

Главное: Россия нанесла ракетный удар по Запорожью.