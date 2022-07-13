Шмыгаль поручил подготовить школы для обучения офлайн

Главное: Местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорит, что, в частности, нужно оборудовать убежища.

Детали: О готовности учебных учреждений к началу учебного года в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения», — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что безопасность детей является ключевым приоритетом при подготовке образовательных учреждений к учебному году. Правильно обустроенные убежища с вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение в случае необходимости — это вещи, которые требуют от громад и руководителей областных военных администраций.

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