Доллар впервые за 20 лет стал дороже евро

Главное: Курс американской валюты обогнал курс валюты «еврозоны». В частности, цена последней снизилась на 0,37%.

Детали: Один доллар США теперь стоит дороже одного евро. Это произошло впервые с 2002 года, свидетельствует показатели Forex Capital Markets в среду, 13 июля.

Торговая площадка сообщает, что минимальная цена одного евро составила 0,99 доллара (-0,37%).

Евро упал ниже символического уровня в один доллар впервые с декабря 2002 года. Причина этого заключается в ухудшении экономических перспектив для зоны единой валюты и вероятного прекращения поставок газа из РФ.

Евро опустился до 0,9998 доллара после того, как официальные данные показали всплеск инфляции в США в июне. Это усилило ожидания дальнейшего ужесточения процентных ставок Федеральной резервной системой США, отмечает французское информационное агентство AFP.

В июне индекс потребительских цен вырос на 1,3%, в связи с тем, что цены на бензин и продукты питания оставались повышенными. Британское информационное агентство Reuters, ссылаясь на комментарии экономистов, сообщило об ожиданиях роста на 1,1%.

В тему: Накануне курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.