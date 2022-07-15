Ирландская долгожительница поведала неожиданные секреты своего крепкого здоровья

Главное: 107-летняя женщина из Ирландии рассказала о своем долголетии. Среди секретов – домашняя пища.

Детали: 107-летняя фермерша из Ирландии Бриджит Тирни, которая родилась 5 июля 1915 года, поделилась секретами своего долголетия. Ее цитирует издание The Irish Independent.

Сообщается, что она всю жизнь работает на земле и является мамой восьми детей.

В ее семье сейчас 30 внуков, 45 правнуков и четыре праправнука.

При этом долгожительница все еще обладает хорошей памятью и может прочитать стихи, которые выучила еще в школе.

Она сказала: «Я стараюсь поддерживать мозги в рабочем состоянии: разгадываю кроссворды, смотрю викторины, слежу за событиями в мире».

Кроме этого, среди факторов хорошего здоровья женщина назвала домашнюю еду, позитивное отношение к жизни и трудолюбие.

В статье сказано, что она живет в своем доме, в гости к ней часто заходят соседи, так как она способна развеселить и дать дельный совет каждому.

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