В Мининфраструктуры назвали сроки восстановления разрушенных объектов

Главное: Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что 90% разрушенных во время войны объектов можно отстроить за два года. Предварительный ущерб из-за войны в Украине оценивается в 95 млрд долларов.

Детали: 90% объектов, разрушенных во время войны можно отстроить за два года. Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«У меня есть ощущение, что все равно большинство проектов можно выполнить до двух лет. Есть организационные возможности, возможности нашей отрасли и международных партнеров. Без партнеров это точно не будет происходить, они все тоже к этому готовятся. Большинство несложных объектов, а таких где-то 90% будет, можно сделать за срок до двух лет», — сказал он.

По словам Кубракова, предварительный ущерб из-за войны в Украине можно оценить в 95 млрд долларов.

«Цифры достаточно предварительные. Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых. И основная часть разрушений — это все-таки жилье, многоквартирные и частные дома. Кроме того, это и социальные объекты, больницы, госпитали и так далее. На транспортную инфраструктуру приходится, наверное, 30% от общего объема ущерба, который мы уже имеем», — рассказал министр.

По мнению Кубракова, дело стоит больше не в сроках, а в финансировании.

«Первое и самое главное — финансовые ресурсы. Финансирование должно быть понятное, ритмичное и прозрачное. Второе — вопрос процедур, как это будет происходить. Ведь основная проблема, с которой мы боролись ранее — сложные длинные закупки, оспаривания в Антимонопольном комитете и судебные процессы... Говорить о каком-то масштабном восстановлении и строительстве пока не приходится. Мне кажется, сейчас вопрос больше в том, как нам всем прожить этот период войны с минимальными потерями для экономики и людей, обеспечивая те задачи, которые нам нужны прежде всего», — объяснил он.

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