На Черкасщине с переселенцев требовали деньги за уже оплаченное жилье

Главное: На Черкасщине злоумышленники требовали с переселенцев плату за жилье, которое уже было оплачено государством. Схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступившая с ними в сговор риелтор.

Детали: Новости сегодня такие: в Черкасской области СБУ обезвредила преступную группировку, которая требовала с переселенцев деньги за проживание, уже оплаченное государством. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступившая с ними в сговор риелтор.

Они требовали с внутренних переселенцев ежемесячную плату за комнату в общежитии, а в случае задержек угрожали выселением. В среднем прайс дельцов колебался от 1,5 до 4 тыс. грн. в месяц. В общей сложности установлено более 20 фактов вымогательства неправомерной выгоды. Правоохранители задержали риелтора с поличным во время очередного получения неправомерной выгоды, говорится в сообщении СБУ.

Риелтор уведомлена о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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