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Новости > У Новинского отобрали мандат

У Новинского отобрали мандат

Агата Кловская
08.07.22 15:48
45
У Новинского отобрали мандат

Главное: ВРУ прекратила полномочия нардепа Вадима Новинского. За это решение проголосовали 295 депутатов.

Детали: Верховная рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского. Об этом в Telegram сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За — 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения», — отметил он.

По его словам, на данный момент в составе Рады остается 421 нардеп.

Отметим, два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.

Новинский является крупным бизнесменом, входит в топ самых богатых людей Украины. В парламент 9 созыва прошел, будучи представителем «Оппозиционного блока», деятельность которого на сегодня приостановлена.

Новинский владеет «Смарт-Холдингом», блокирующим пакетом металлургического холдинга «Метинвест» и многими другими активами. Украинское гражданство получил в 2012 году.

В тему: В середине марта 340 народных депутатов Украины проголосовали за лишение Ильи Кивы депутатского мандата.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, мандат, Вадим Новинский, депутат

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