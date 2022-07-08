Опубликован список российский артистов, запрещенных в РФ из-за войны в Украине

Главное: В РФ из-за войны в Украине запрещают российских артистов. Уже появился их список.

Детали: Издание «Фонтанка» опубликовало список российских артистов, которые попали под запрет в РФ из-за своей позиции по войне в Украине. В нем много известных фамилий.

Отмечается, что их выступления на территории страны считаются нежелательными, а сам документ распространяется среди промоутеров.

Список публикуется в том виде (включая орфографию), в котором он в редакцию поступил: рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван), рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон), группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий), группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей), группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис), группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей), группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор), группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей), певица «Земфира» (Рамазанова Земфира), певец Меладзе Валерий, Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»), группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей), группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ), группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир), группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим), группа «Кровосток» (солист Черняк Антон), группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий), группа «2Маши» (солист Зайцева Мария), певица «Манижа» (Сангин Манижа), певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета), певица «Гречка» (Иванова Анастасия), рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван), рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Алишер), группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия), группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья), певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий), рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей), певица «Дора» (Шиханова Дарья), группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера), а также певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).

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