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Новости > Украина ударными темпами перевооружается по стандартам НАТО, — Данилов

Украина ударными темпами перевооружается по стандартам НАТО, — Данилов

Агата Кловская
06.07.22 14:19
158
Украина ударными темпами перевооружается по стандартам НАТО, — Данилов

Главное: Вместо заявленной демилитаризации украинской территории Россия спровоцировала противоположный эффект. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас Украина активно перевооружается по стандартам НАТО.

Детали: Украина активно перевооружается по стандартам НАТО и уже около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом 6 июля написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Что касается так называемых целей России. Через четыре месяца вместо демилитаризации состоялась максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО», — подчеркнул он.

По словам Данилова, идет накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями.

«Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. „План Путина“ идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество», — отметил глава СНБО.

В тему: Полковник СБУ оценил необходимость массовой мобилизации в Украине.

Тэги: Украина, общество, СНБО, вооружение, новости Украины, Алексей Данилов, война в Украине

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