В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси

Главное: По данным украинской разведки, на сегодняшний день Беларусь стянула к нашей границе семь БТГ. Этого не достаточно для вторжения в Украину.

Детали: Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать командованию отправить больше бойцов на восток. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Военному телевидению.

«На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям», — пояснил Скибицкий.

Он отметил, что пребывание 7 БТГ сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку.

«А это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Также постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси», — добавил Скибицкий.

В среднем одна БТГ насчитывает примерно 600-800 солдат и офицеров, из которых около 200 пехотинцев, оснащенных транспортными средствами, что обычно включают 10 танков и 40 боевых машин пехоты.

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