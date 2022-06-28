Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 35 250 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 35 250 солдат

Александр Панько
28.06.22 09:31
321
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 35 250 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 35 250 солдат. Уничтожено 1 567 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях России на вторник, 28 июня.

Сообщается, что погибли уже 35 250 солдат.

Также информируется о таком уроне: 1 567 танков, 3 704 боевых бронированных машин, 778 артиллерийских систем, 243 РСЗО, 102 средства ПВО, 217 самолетов, 185 вертолетов, 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 139 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 589 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 61 единица специальной техники.

В тему: Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.06.22 15:59

36-й саммит НАТО и будущее мира

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Украинцы пересаживаются с обычных авто на электрокары, электросамокаты и электроскутеры
28.06.22 08:35

Украинцы пересаживаются с обычных авто на электрокары, электросамокаты и электроскутеры

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.22 11:54

Абсолютно отмороженные террористы... Зеленский отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге
28.06.22 11:45

На Ровенщине совершили первую литургию в новом храме УПЦ на источнике святой Анны
28.06.22 11:35

Глава Госэтнополитики заявила, что решать судьбу храмов УПЦ могут только прихожане
28.06.22 11:10

На Николаевщине священник УПЦ возглавил добровольную пожарную команду
28.06.22 11:05

В эти выходные в Украине сохранится очень жаркая погода
28.06.22 10:57

Эксперты прикинули, когда Джонсон уйдет в отставку
28.06.22 10:50

Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
28.06.22 10:45

Священники УПЦ в пяти епархиях простились с погибшими украинскими воинами
28.06.22 10:34

В минувший понедельник в Киеве было рекордно жарко
28.06.22 10:25

Названо число частных домов, разрушенных в Киевской области с начала войны
27.06.22 16:56

США помогут Украине защититься от вражеских ракет
27.06.22 15:36

Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ
27.06.22 14:52

Украина снова нанесла более 10 ударов по острову Змеиный
27.06.22 14:26

Зеленский рассказал, когда надеется завершить войну с Россией
27.06.22 13:59

В киевских ночных клубах массово выписывают повестки
27.06.22 11:53

Лидеры Большой семерки обещают Украине бессрочную поддержку в войне с РФ
27.06.22 09:31

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 35 тысяч солдат
25.06.22 13:07

Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
24.06.22 15:32

В МОЗ рассказали о ситуации с холерой в Украине
21.06.22 16:51

Украине необходимо 8 млрд долларов для закупки газа на зиму
21.06.22 15:40

Управделами УПЦ написал письма иерархам 11 Поместных Церквей о религиозной ситуации в Украине
22.06.22 11:25

Молодая бразильская красавица умерла после простой операции
23.06.22 11:26

Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
23.06.22 14:59

В Украину прибыли РСЗО HIMARS
22.06.22 00:01

Ученые научили слепых людей «видеть»
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
22.06.22 16:41

Число жертв мощного землетрясения в Афганистане выросло почти до тысячи
26.06.22 18:15

Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви
23.06.22 13:48

В Украине запретили очередную пророссийскую партию
Фото и Видео
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — сообщают «Репортеры без границ»
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.