Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 35 250 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 35 250 солдат. Уничтожено 1 567 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях России на вторник, 28 июня.

Сообщается, что погибли уже 35 250 солдат.

Также информируется о таком уроне: 1 567 танков, 3 704 боевых бронированных машин, 778 артиллерийских систем, 243 РСЗО, 102 средства ПВО, 217 самолетов, 185 вертолетов, 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 139 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 589 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 61 единица специальной техники.

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