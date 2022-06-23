Оспу обезьян объявили пандемией

Главное: Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. Заболевание зафиксировано в 58 странах мира.

Детали: В 58 странах зарегистрировано более 3,4 тысячи случаев заражения обезьяньей оспой. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ, передает «ДС».

Больше всего заражённых сейчас в Великобритании, Испании и Германии.

Оспа обезьян передаётся при тесном контакте с инфицированным человеком или животным или с материалом, заражённым вирусом.

Симптомы оспы — повышенная температура, боль в мышцах, головокружение, озноб, увеличение лимфоузлов. Через один-три дня появляется сыпь.

В последнее время коэффициент летальности составляет около 3-6%.

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