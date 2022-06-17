Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС

Главное: Еврокомиссия подготовила ряд рекомендаций, которые должны быть выполнены до начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что задание Украины сейчас — сделать все максимально быстро.

Детали: После предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС страна должна провести ряд антикоррупционных реформ и изменений в судебной и правоохранительных системах, а также согласовать ряд законов с европейскими аналогами. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он перечислил условия, которые, согласно рекомендациям Еврокомиссии, нужно выполнить Украине после предоставления статуса кандидата в ЕС перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз:

— Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

— Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

— Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и руководителя САП;

— Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

— Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

— Должен заработать «антиолигархический» закон;

— Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

— Необходимо завершить реформу законодательной базы по правам национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Ермак отметил, что задание Украины сейчас — сделать все максимально быстро.

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