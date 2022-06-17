На Полтавщине освятили часовню УПЦ в честь Петра и Павла

Главное: В Горишних Плавнях освятили часовню Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, освящение часовни во имя апостолов Петра и Павла на территории предприятия «OFFER UA» совершил викарий Полтавской епархии Украинской Православной Церкви архиепископ Вениамин.

За богослужением молились руководство и работники предприятия.

Вместе с освящением молитвенного здания владыка окропил иконографические росписи, созданные студентами иконописной школы им. преподобного Порфирия Кавсокаливита Полтавской миссионерской духовной семинарии.

После чина освящения архиепископ Вениамин обратился к присутствующим с приветственным словом. Архиерей поблагодарил директора предприятия Александра Павловича Попова, средствами которого была построена часовня, и преподнес ему в дар от митрополита Филиппа образ Богородицы.

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