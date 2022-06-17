Кабмин отменил безвизовый режим с Россией

Главное: С 1 июля граждане России не смогут попасть в Украину без визы. Решение продиктовано нацбезопасностью.

Детали: Правительство Украины в пятницу, 17 июня, приняло решение о прекращении действия соглашения с Россией о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства Правительство во исполнение поручения Президента Украины только приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», — отметил он.

Премьер уточнил, что россияне не смогут попасть в Украину без получения визы с 1 июля.

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