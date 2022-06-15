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Новости > Священник УПЦ объяснил, как суеверия влияют на жизнь

Священник УПЦ объяснил, как суеверия влияют на жизнь

Александра Кудрявцева
15.06.22 15:47
69
Священник УПЦ объяснил, как суеверия влияют на жизнь

Главное: Суеверному человеку необходимо довериться Богу и не тратить духовную энергию на пустые переживания и страхи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Некоторым кажется, что против них постоянно кто-то колдует, на них почти беспрерывно наводят порчу и сглазы то соседи, то теща или свекровь, то сваха или сотрудник (сотрудница) по работе, начальник, женщина, стоящая в храме. И в итоге оказывается, что человек не живет чистотой православия и приближением к Богу, через покаяние, Таинства Церковные, стяжание благодати Святого Духа, а существует в выдуманной им самим какой-то фантазии — „Вечерах на хуторе близ Диканьки“. И эта фантазия пытается поглотить его время, силы его души, ту духовную мышцу, которую нужно развивать для личного полета в Небо», — отметил священник.

Он объяснил, что человек, верящий в суеверия и порчу, наполняет свою жизнь проблемами и страхом.

Отец Андрей поделился историей о женщине, которая утверждала, что соседи постоянно делают ей порчу, и попросила освятить квартиру.

«Женщина стала водить меня по квартире, показывать. „Вот там гляньте, вот там, посмотрите туда“. Я внимательно смотрел: ни одной булавки или чего-то другого не заметил. И вдруг я понял, что передо мной духовно больной человек, который не разобрался со своими страхами, со своими грехами, со своим одиночеством в конце концов, — который не разобрался с Богом», — рассказал священник.

Он обратил внимание, что легче выместить боль, страх и ненависть на соседей, родственников, коллег, чем на самого себя. Важно помнить, что служители зла не смогут ничего причинить человеку, который с Богом.

«Не стоит тратить огромнейшее топливо твоей духовной энергии на блуждание за болотными огоньками. Лучше сконцентрироваться на том, что: „Царствие Божие внутрь вас есть“. Собраться, сосредоточиться на возделывании собственной души, ее добродетелей. Не сильно обращать внимание на то, что происходит во внешнем мире. Но более всего обращать внимание на то, что происходит в нашем сердце», — призвал священник.

Отец Андрей объяснил, что единственное, что действительно необходимо — общение с Богом, ведь важно не искать зло в мире, а как искоренить его в своей душе.

«Прислушаемся к Божьему, но не к диавольскому миру и будем жить дальше. Жить с единственной целью — соединиться с Ним. Если будем в своей жизни иметь только эту цель, спасемся и победим», — подытожил протоиерей Андрей Чиженко.

В тему: Суд рассмотрит дело о попытке захвата Михайловского собора УПЦ в Шепетовке.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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