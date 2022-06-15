Суд рассмотрит дело о попытке захвата Михайловского собора УПЦ в Шепетовке

В США теперь изучают НЛО на официальном уровне
Украинцам рассказали, какие продукты дорожают быстрее всего
Зеленский выступит на саммите НАТО
Путин впал в кому после неудачной операции, — утверждают СМИ
Иностранная разведка видит три сценария войны в Украине
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 32 750 солдат
В Киеве задумались над списанием внешнего госдолга
Войска ВСУ успешно продвигаются к Изюму и Херсону
Франция назвала условие, без которого Украина не сможет вступить в ЕС
Путин готовит какую-то «чрезвычайно-важную» речь
В Украине из-за войны возникли проблемы с выплатами пенсий