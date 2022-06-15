Суд рассмотрит дело о попытке захвата Михайловского собора УПЦ в Шепетовке

Главное: Шепетовский суд принял к рассмотрению дело о бездействии правоохранительных органов в Шепетовке, когда активисты Шепетовский суд принял к рассмотрению дело о бездействии правоохранительных органов в Шепетовке, когда активисты ПЦУ попытались захватить Михайловский собор УПЦ

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом помощник депутата Каменец-Подольского горсовета, правозащитница Виктория Кохановская сказала на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, суд отметил бездействие правоохранительных органов, занявших «нейтральную позицию» и «не заметивших» попытки захвата Михайловского собора, которая произошла 7 мая.

«В этом непосредственно участвовали правоохранители. Прокурор признал, что нужно открыть уголовное производство, поддержал нашу жалобу и сказал, что надо разобраться», — подчеркнула Кохановская.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Шепетовке сторонники ПЦУ при поддержке властей попытались захватить Михайловский собор УПЦ , и с этого дня прихожане в молитвенном стоянии круглосуточно защищают храм. 7 июня предпринималась очередная попытка захвата собора.