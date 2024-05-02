На Херсонщине россияне выгоняют людей из их домов, — ЦНС

Российские захватчики проводят принудительное отселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области. Об этом в среду, 1 мая, сообщает Центр национального сопротивления.

«По информации от местного подполья российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жильцов из их домов», — указывают представители подполья.

Для перевозки людей захватчики используют отобранные у школ и автотранспортных предприятий автобусы.

Население временно размещают на юге Херсонской области и в Крыму. Людей, по словам представителей ЦНС, селят в плохие и переполненные дома, побуждая их к переезду в Россию. При этом мужчинам активно «советуют» мобилизоваться на войну.

В ЦНС подчеркнули, что населению россияне запрещают забирать с собой какие-либо габаритные вещи, позволяют брать с собой лишь небольшие сумки.

«Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты. Параллельно с этими мероприятиями оккупанты обустраивают накрытие сеткой автомобильной дороги Р57 на участке Голая Пристань — Таврийское. Сетки крепят на столбах и деревьях вдоль дороги. Таким образом, оккупанты пытаются уберечь свою технику от украинских дронов», — добавили в Центре Нацспротива.

Напомним, под Мариуполем оккупанты выселили целое село, чтобы обустроить там свою базу.