Биткоин рекордно подешевел за полтора года

Главное: Биткоин стоит уже менее 25 тысяч долларов. Это минимум с декабря 2020-го года.

Детали: Биткоин продолжает снижаться в цене. В понедельник, 13 июня, он подешевел на бирже Binance на 10,84% до 24 650 долларов.

Это минимум с декабря 2020-го года.

В среднем, если брать котировки двадцать крупнейших бирж, биткоин оценивают сегодня в 24,8 тысяч долларов.

Падение цены продолжается не первую неделю.

Стоит привести такую динамику: с начала июня криптовалюта показывает снижение стоимости более чем на 21%. В мае биткоин подешевел на 15,59%, а за всю весну криптовалюта потеряла более 27% своей стоимости, по итогам февраля биткоин стоил 43,2 тысячи долларов.

В тему: Биткоин продолжает стремительно падать в цене.