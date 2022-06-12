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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятницы

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятницы

Александра Кудрявцева
12.06.22 16:40
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Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Пятидесятницы
Главное: Праздник Пятидесятницы обычно называют днем рождения Христовой Церкви, поскольку именно в этот день Утешитель сошел на апостолов, которые впоследствии начали передавать этот дар своим преемникам.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом сказал митрополит Филарет (Кучеров) в своем слове.
 
«В день празднования Пятидесятницы вспоминаем событие Сошествия Святого Духа на апостолов. С этого момента верные христиане начинают жить в новой реальности бытия, полностью открывающегося в Церкви Христовой, которая находится в полном единении с Пресвятой Троицей. Ветхозаветная Пятидесятница дала людям Закон, но Новозаветная дала еще больше — она дала людям благодать Святого и Животворящего Духа Божия. Наше настоящее бытие уже две тысячи лет определяется пребыванием в церковной общине Духа Утешителя — мы безгранично ценим этот дар и заботимся о единении в лучах Его благости», — сказал митрополит Филарет.
 
Владыка отметил, что праздник Пятидесятницы обычно называют днем рождения Христовой Церкви, поскольку именно в этот день, обещанный Спасителем Христом (Ин. 14, 16), Утешитель сошел на апостолов, которые впоследствии начали передавать этот дар своим преемникам.
 
«Задумаемся над тем, где же должно быть место пребывания Христовых учеников? Это прежде всего — Церковь, потому что именно в ней возможно реальное единение всех нас вокруг Христа и во Христе. Невозможно иметь в себе дары Спасителя, не являясь при этом частью Его церковного Тела. Господь открывает для нас тайны Своего Царства, повествуя о нем притчами и сравнениями — и уж это должно побуждать спешить обрести в себе силу и воодушевление, чтобы действовать во имя этого Царства! Спасительными помощниками в этом благом деле перед нами предстают добродетели, ради получения которых трудимся с душевной радостью, понимая, что все это для нашего блага, для которого добровольно стараемся, испытывая в нем жизненно необходимую потребность», — пояснил архиерей.
 
Иерарх УПЦ напомнил, что только в Церкви Христовой можно найти отблески Царства Небесного на Земле. «Следует научиться открывать свои души и сердца, чтобы эти отблески прикоснулись к ним и согрели», — добавил он.
 
«Церковь помогает человеку в шаге навстречу Христу, Она становится указателем к Сиянию Спасителя, но и человеку необходимо проявить свое искреннее стремление оставить край тьмы ради достижения Царства Света, которое во временной жизни прежде всего испытываем во Единой и Соборной Церкви, Которая, получив через апостолов благодать Святого Духа для проповеди величественных дел Божиих, уже два тысячелетия свидетельствует миру о Боге, „желающему, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины“ (1Тим. 2, 4)», — заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ отмечают сегодня день Святой Троицы.
 

Тэги: УПЦ, Троица

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