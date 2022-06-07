Антиохийский Патриарх выразил поддержку Предстоятелю УПЦ

Главное: Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х обратился к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию со словами поддержки.

«Мы плачем с Вашим Блаженством — как Ваше Блаженство плакали с нами — о трагической гибели вашей паствы и соотечественников Вашего Блаженства в результате войны. Нам слишком хорошо знакомо разрушение церквей, гибель священнослужителей, монахов и верующих, переселение мирных жителей в другие страны», — написал Патриарх Иоанн.

Он подчеркнул, что духовно поддерживает Предстоятеля и верующих Украинской Православной Церкви.

«В эти тяжелые моменты наша постоянная молитва с Вашим Блаженством и всей Украинской Православной Церковью, и вся Антиохийская Церковь молит Святого Духа, особенно в это время Пятидесятницы, чтобы Он сошел и восстановил мир и принес исцеление. Пусть Господь и дальше направляет Ваше Блаженство в руководстве Украинской Православной Церковью в эти трудные времена», — призвал глава Антиохийской Церкви.