Россия усеяла минами морскую зону Украины. Периодически они всплывают у берегов Турции и Болгарии

Главное: В украинской морской зоне находятся около 600 мин. Российские мины периодически отрываются с якорей и стихийно дрейфуют у берегов Украины, Турции и Болгарии.

Детали: В исключительной морской зоне Украины находятся до 600 мин российских агрессоров. Об этом сказал пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале в пятницу, 27 мая.

По его данным, Россия использовала от 400 до 600 морских мин. Эти мины периодически срываются с якорей, в частности, во время шторма, и стихийно дрейфуют у берегов Турции, Болгарии, Украины.

Братчук подчеркнул, что заявлениями о гуманитарных коридорах РФ создает себе «информационное алиби», чтобы обвинить в создании продовольственного кризиса Украину.

«Так называемые гуманитарные коридоры, которые анонсировало министерство позора (обороны) РФ. Эти заявления имеют все признаки разработки подразделений информационно-психологических спецопераций России», — сказал он.

В подтверждение своих деклараций оккупанты намерены устроить ряд провокаций, чтобы очернить Украину перед другими странами.

«При этом именно Россия является создателем этого кризиса, который угрожает всему миру», — резюмировал Братчук.

В тему: Россия готова предоставить гуманитарный коридор для выхода кораблей из украинских портов при условии разминирования их акватории.