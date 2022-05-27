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Новости > Россия усеяла минами морскую зону Украины. Периодически они всплывают у берегов Турции и Болгарии

Россия усеяла минами морскую зону Украины. Периодически они всплывают у берегов Турции и Болгарии

Александр Панько
27.05.22 13:38
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Россия усеяла минами морскую зону Украины. Периодически они всплывают у берегов Турции и Болгарии

Главное: В украинской морской зоне находятся около 600 мин. Российские мины периодически отрываются с якорей и стихийно дрейфуют у берегов Украины, Турции и Болгарии.

Детали: В исключительной морской зоне Украины находятся до 600 мин российских агрессоров. Об этом сказал пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале в пятницу, 27 мая.

По его данным, Россия использовала от 400 до 600 морских мин. Эти мины периодически срываются с якорей, в частности, во время шторма, и стихийно дрейфуют у берегов Турции, Болгарии, Украины.

Братчук подчеркнул, что заявлениями о гуманитарных коридорах РФ создает себе «информационное алиби», чтобы обвинить в создании продовольственного кризиса Украину.

«Так называемые гуманитарные коридоры, которые анонсировало министерство позора (обороны) РФ. Эти заявления имеют все признаки разработки подразделений информационно-психологических спецопераций России», — сказал он.

В подтверждение своих деклараций оккупанты намерены устроить ряд провокаций, чтобы очернить Украину перед другими странами.

«При этом именно Россия является создателем этого кризиса, который угрожает всему миру», — резюмировал Братчук.

В тему: Россия готова предоставить гуманитарный коридор для выхода кораблей из украинских портов при условии разминирования их акватории.

Тэги: Украина, Россия, Турция, море, Болгария, мина, война в Украине

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