Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Виннитчине представители ПЦУ захватили храм УПЦ

На Виннитчине представители ПЦУ захватили храм УПЦ

Александра Кудрявцева
24.05.22 12:50
357
На Виннитчине представители ПЦУ захватили храм УПЦ
Главное: На Виннитчине в селе Чернятин агрессивно настроенные люди, угрожая верующим и священнику, самовольно заменила замки в храме УПЦ в честь святого архидьякона Стефана.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, захват храма начался во время воскресного богослужения, которое совершала община УПЦ.
 
Во время Литургии поклонники ПЦУ сначала только разговаривали между собой и по телефону, мешая молитве, а когда совершалось Причастие, они стали выкрикивать: «Что вы затягиваете службу, нам нужно поговорить!». Эти люди стали проявлять агрессию, размахивать кулаками, выкрикивать лозунги и угрозы.
 
Настоятелю храма и верующим УПЦ угрожали, в частности, тем, что «если до вечера они не отдадут ключи от храма, то их закопают». Затем сторонники ПЦУ провели голосование за переход к новой структуре и самовольно закрыли храм на свои замки. Ни один из настоящих прихожан храма не участвовал в голосовании.
 
Несмотря на предварительные заверения местных властей, что провокаций не будет, захват возглавлял председатель Севериновской ОТГ Василий Малярчук. Представители полиции стоят в стороне, фиксируя на камеру происходящее.
 
Настоятель храма протоиерей Александр Лапко по факту угроз ему и его жене подал заявление в полицию, а также написал письмо председателю Винницкой областной военной администрации и обратился в военную прокуратуру.
 
В Винницкой епархии рассказали, что люди, которые «переводили» храм в ПЦУ, не проявляли никакого интереса к церковной жизни во время непростого процесса строительства церкви, которое община УПЦ вела в течение 2013-2019 годов. Между тем, некоторые из членов новой структуры уже заявили об «единогласном переходе» общины к ПЦУ.
 
В тему: На Львовщине захватили храм УПЦ.
 

Тэги: Винницкая область, УПЦ, ПЦУ, захват храмов

Комментарии

Статьи

22.05.22 19:56

Ад в аду: оспа обезьян и война в Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

С полок украинских магазинов пропадает соль. Из-за остановки профильного предприятия
23.05.22 21:04

С полок украинских магазинов пропадает соль. Из-за остановки профильного предприятия

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.05.22 14:20

На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
24.05.22 13:59

В Полтаве УПЦ передали гуманитарную помощь беженцам
24.05.22 13:50

В Минздраве рассказали, грозит ли Украине оспа обезьян
24.05.22 13:35

На Ровенщине верующие УПЦ опровергли переход в ПЦУ
24.05.22 13:11

В УПЦ назвали решение ПЦУ создать монастырь в Киево-Печерской лавре угрозой религиозной вражды
24.05.22 12:48

В ГУР назвали сроки переломного момента в войне
24.05.22 12:30

На Закарпатье молодежь УПЦ помогает сотням беженцев и нуждающимся
24.05.22 12:09

В Молдове задержан экс-президент Додон. Его подозревают в госизмене
24.05.22 12:05

В Днепропетровской, Владимир-Волынской и Могилев-Подольской епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов
24.05.22 11:51

За три месяца войны в Украине погибли 29350 российских военных. Уничтожено более 1300 танков
24.05.22 13:50

В Минздраве рассказали, грозит ли Украине оспа обезьян
24.05.22 12:48

В ГУР назвали сроки переломного момента в войне
24.05.22 11:37

В Москве уже обсуждают жизнь после Путина, — СМИ
24.05.22 10:43

Донецкая и Луганская области остались без газа
24.05.22 09:51

Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
24.05.22 09:25

Украине предоставят еще больше оружия
23.05.22 16:51

Нефтяное эмбарго против РФ может быть принято без Венгрии
23.05.22 15:58

Бензин и солярка в Украине продолжают дорожать
23.05.22 14:49

На Путина было совершено покушение, — ГУР
23.05.22 13:49

Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
20.05.22 16:48

В НБУ объяснили, почему дорожает доллар
18.05.22 12:11

В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
18.05.22 12:17

Кадыров сделал резонансное заявление по Украине
18.05.22 15:48

В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
20.05.22 13:59

В Украине стремительно дорожает валюта
18.05.22 08:00

Украинцам разрешили денежные переводы за границу, но есть ограничения
19.05.22 12:53

На Черкасщине бронежилеты, которые предназначались ВСУ, продавали прямо в супермаркетах
18.05.22 09:40

Шансы Трампа вновь стать президентом США растут на фоне войны в Украине
19.05.22 11:19

В ОП дали четко понять, когда Украина прекратит огонь
18.05.22 08:25

В ВОЗ заявили, что Мариуполю угрожает эпидемия холеры
Фото и Видео
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя
Медведчук дал показания против Порошенко
Медведчук дал показания против Порошенко
«Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных
«Азовсталь» покинули все 2439 украинских военных
Появилось апокалиптическое видео из Германии: по стране пронесся торнадо
Появилось апокалиптическое видео из Германии: по стране пронесся торнадо
Полуголая девушка устроила скандал на Каннском кинофестивале
Полуголая девушка устроила скандал на Каннском кинофестивале
«Азовсталь» уже покинули почти 2000 украинских военных
«Азовсталь» уже покинули почти 2000 украинских военных
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.