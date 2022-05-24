На Виннитчине представители ПЦУ захватили храм УПЦ

Главное: На Виннитчине в селе Чернятин агрессивно настроенные люди, угрожая верующим и священнику, самовольно заменила замки в храме На Виннитчине в селе Чернятин агрессивно настроенные люди, угрожая верующим и священнику, самовольно заменила замки в храме УПЦ в честь святого архидьякона Стефана.

Во время Литургии поклонники ПЦУ сначала только разговаривали между собой и по телефону, мешая молитве, а когда совершалось Причастие, они стали выкрикивать: «Что вы затягиваете службу, нам нужно поговорить!». Эти люди стали проявлять агрессию, размахивать кулаками, выкрикивать лозунги и угрозы.

Настоятелю храма и верующим УПЦ угрожали, в частности, тем, что «если до вечера они не отдадут ключи от храма, то их закопают». Затем сторонники ПЦУ провели голосование за переход к новой структуре и самовольно закрыли храм на свои замки. Ни один из настоящих прихожан храма не участвовал в голосовании.

Несмотря на предварительные заверения местных властей, что провокаций не будет, захват возглавлял председатель Севериновской ОТГ Василий Малярчук. Представители полиции стоят в стороне, фиксируя на камеру происходящее.

Настоятель храма протоиерей Александр Лапко по факту угроз ему и его жене подал заявление в полицию, а также написал письмо председателю Винницкой областной военной администрации и обратился в военную прокуратуру.

В Винницкой епархии рассказали, что люди, которые «переводили» храм в ПЦУ , не проявляли никакого интереса к церковной жизни во время непростого процесса строительства церкви, которое община УПЦ вела в течение 2013-2019 годов. Между тем, некоторые из членов новой структуры уже заявили об «единогласном переходе» общины к ПЦУ