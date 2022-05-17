На время войны для автомобилистов в Украине кое-что изменилось

Главное: Порядки обучения водителей и государственной регистрации транспортных средств в Украине изменились. На время войны.

Детали: На время войны в Украине были изменены порядки обучения водителей и государственной регистрации транспортных средств. Такое решение принято правительством.

Подчеркивается, что данное постановление от 10 мая будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Так, информируется, что практический экзамен для получения удостоверения водителя сдается в любом территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД независимо от места сдачи теоретического экзамена. При этом обучение по теоретической подготовке могут осуществляться дистанционно с помощью технических средств электронной коммуникации, в том числе Интернета.

Отмечается, что выдача водительского удостоверения осуществляется в любом сервисном центре независимо от места составления теоретического и/или практического экзаменов.

В Кабинете министров решили, что в случае необходимости аккредитованные заведения, которые проводят подготовку водителей, могут уменьшить до 20% процентов содержание тем соответствующих учебных разделов теоретического модуля для подготовки или переподготовки водителей транспортных средств категорий В, С1, С, С1Е, СЕ. Обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий В, С1, С, С1Е, СЕ проводятся не более пяти часов ежедневно.

Кроме этого, как сказано в документе, на период военного положения в Украине свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное по заявлению владельца такого транспортного средства на имя лица, осуществляющего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения такого лица из-за границы подлежит возврату в сервисный центр, в котором такое свидетельство было выдано, а в случае невозможности - в любой другой сервисный центр.

Сообщается, что в случае возврата указанного свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр, в котором такое свидетельство не было выдано, по заявлению владельца транспортного средства или уполномоченного им лица выдается на имя его собственника новое свидетельство о регистрации транспортного средства. В таком случае транспортное средство не подлежит осмотру специалистами экспертной службы Министерства внутренних дел.

Уточняется, что после внесения в Единый государственный реестр транспортных средств информации о выдаче нового свидетельства о регистрации транспортного средства выданное на имя владельца транспортного средства свидетельство о регистрации, хранящееся в соответствующем сервисном центре, считается недействительным.

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