В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн

Главное: В «Даркнете» можно найти много объявлений, в которых предлагают вознаграждение за голову президента РФ. На одном из сайтов за ликвидацию Путина предлагают 120 миллионов долларов.

Детали: В «Даркнете» — скрытой сети, доступной только для определенных лиц, все чаще можно встретить объявления о «подработке», где предлагают вознаграждение за голову президента РФ. Об этом сообщает «Сегодня».

По словам очевидцев, «заработать» можно от 600 тысяч до 4 млн долларов.

Так, на одном из сайтов, за смертельное ранение Владимира Путина предлагают $1,8 млн, а за легкие травмы, лишающие возможности руководить страной — $600 000. На другом сайте за убийство президента РФ предлагают $120 млн.

Главные требования к кандидатам — опыт в военных действиях и конфиденциальность запрашиваемой информации.

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