Позиция Кремля по поводу вступления Украины в ЕС резко изменилась

Главное: В Кремле изменили свою позицию по поводу вступлении Украины в Евросоюз. Теперь она стала схожей по вступлению Украины в НАТО.

Детали: Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.

«Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО, заявил зампостпреда при ООН Полянский», — заявил он.

Полянский также заявил, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — сказал он.

На вопрос о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал: «Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты».

Он также заявил, что, как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ.

В тему: Украина хочет стать членом ЕС уже через два года.