Украина ждет от ЕС новую программу финансирования

Главное: В мае Украина ожидает получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС. А уже в июне может быть открыта новая программа макрофина.

Детали: Украина ожидает открытие следующей программы макрофинансовой помощи Евросоюза в июне, заявил в пятницу, 6 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Европейский Союз, Европейская Комиссия была одна из первых институций, которая мгновенно отреагировала и предоставила Украине макрофинансовую помощь. Сейчас мы говорим о предоставлении второго транша буквально уже в мае, и, возможно открытия нового транша поддержки Украины еще в июне», — сказал Шмыгаль.

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