В Киеве запретили ездить на «шумных» машинах и мотоциклах

Главное: Киевсовет принял решение временно запретить ездить на слишком громких автомобилях и мотоциклах. Резкие громкие звуки напоминают людям применение боеприпасов и пугают детей и взрослых.

Детали: Из-за уязвимости украинцев к громким звукам во время войны, в Киеве приняли решение временно запретить ездить на транспорте с выхлопными системами без шумопоглотителя, которые создают шум в городе. Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Проект инициировали депутаты Киевсовета Евгения Кулеба и Ксения Семенова и депутат горсовета Максим Нефедов.

«Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог — это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий шум от транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов „прямоток“ и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель» часто является отрицательным триггером", — пояснила Семенова.

Она добавила, что резкие громкие звуки напоминают людям применение боеприпасов и пугают детей, взрослых, а также сбежавших от войны в столицу переселенцев.

Проект решения предусматривает на время действия военного положения запрет на использование этих транспортных средств в столице. А также предоставление рекомендации Главному управлению Национальной полиции Украины в г. Киеве о введении необходимых действий.

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