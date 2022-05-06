На Ровенщине верующие УПЦ почтили память основательницы Корецкого монастыря

Главное: На Ровенщине в Свято-Троицком Корецком монастыре впервые отметили день памяти основательницы обители преподобной Серафимы, игуменьи Корецкой.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, праздничную литургию возглавил митрополит Ириней в сослужении епископа Ровенского и Острожского Пимена, духовенства обители, а также гостей в священном сане из Ровенской, Днепропетровской и других епархий УПЦ.

За богослужением молились настоятельница Корецкого монастыря игумения Парфения (Новак), настоятельница Дерманского Свято-Троицкого женского монастыря игумения Вероника (Зощук), сестры обители, гости и паломники.

В завершении празднования был совершен крестный ход.

*** Игумения Серафима Корецкая (в миру княжна Корецкая) — основательница и первая игуменья Корецкого Воскресенского монастыря на Волыни в первой половине XVII века.

Во время её игуменства, в 1622-м, в обитель была перенесена чудотворная Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных» — этот лик и Плащаницу Богородицы (бывшие семейные реликвии рода Корецких) предложил забрать в монастырь принявший католичество брат матушки князь Ян-Карл.

Известно, что матушка была знакома с преподобным Иовом Почаевским. В 1628 году святой, возвращаясь в Почаевский монастырь из Киева, три дня пробыл в Корецкой обители, где совершал богослужения и беседовал с сёстрами.

Решение о причислении к лику святых преподобной Серафимы принял Священный Синод УПЦ 6 декабря 2019 года, а прославление игумении Корецкой состоялось 24 июня 2021 года.

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